Prijzengeld Wimbledon opnieuw flink omhoog

video Strafschoppen zijn bijna een straf voor SSV'65

2 mei GOES - SSV’65 en strafschoppen zijn dit seizoen geen gelukkig huwelijk. Van de zes strafschoppen die de zaterdag-tweedeklasser uit Goes heeft gekregen, gingen er vijf de mist in. En die vijf strafschoppen werden door vijf verschillende schutters verprutst. Zaterdag was Dennis Dorssers voorlopig de laatste in de rij.