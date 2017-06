Paraguayaanse kan net niet stunten tegen Pliskova

Breskens maakt het karwei af en promoveert

5 juni BRESKENS - De voetballers van Breskens spelen volgend seizoen weer in de derde klasse van het zondagvoetbal. Na een 5-1-overwinning zaterdag in Breskens, hielden de zwart-witten maandagmiddag stand in Roosendaal. Een bus vol afgereisde Bressiaanders zag hun ploeg op sportpark Vierhoeven nauwelijks in de problemen komen (2-2) tegen BSC, dat daardoor uit de derde klasse degradeerde.