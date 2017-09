Papa Van Gerwen wint Dutch Masters voor vierde keer op rij

Van Gerwen werd begin vorige maand vader van een dochter (Zoë) en keerde in Maastricht weer terug op het podium. Dat ging hem prima af, want de Brabander kwam eigenlijk geen moment in de problemen. De halve finale tegen Michael Smith werd met 6-2 gewonnen, in de finale kreeg zijn tegenstander dus zelfs nog een set minder.



,,Mijn spel was oké, maar ik kan nog beter”, zei Van Gerwen na afloop tegen Omroep Brabant. ,,Ik heb een fijne maand achter de rug met mijn gezin. En dan is het fijn om met een overwinning te beginnen.”