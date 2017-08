Oud-Feyenoorder Gyan: Mij krijg je niet klein

Christian Gyan (38) was tussen 1996 en 2007 een van de geliefdste voetballers van Feyenoord. Daarna volgde vooral tegenslag, maar dankzij zijn geloof in God verloor hij nooit zijn optimistische kijk op het leven. Michel van Egmond schreef een boek over de Ghanees: King - de vele wederopstandingen van Chris Gyan. Lees het hele artikel hier.