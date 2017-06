Ostapenko blijft stunten en doet zichzelf finaleplaats cadeau

Beide vrouwen begonnen zenuwachtig aan de wedstrijd. In de eerste set regende het breaks aan beide kanten. Ook was er een blessurebehandeling nodig aan het rechterbovenbeen van Bacsinszky. Gelukkig kon de nummer 31 van de wereldranglijst de wedstrijd vervolgen. In de tiebreak tilde de vandaag 20 jaar geworden Ostapenko haar spel naar een hoger niveau en trok zo het eerste bedrijf naar zich toe.



In de tweede set kwam Bacsinszky beter in de wedstrijd. Ostapenko had geen antwoord op het gevarieerde spel van de vandaag 28 jaar geworden Zwitserse. Zo sleepte Bacsinszky vrij eenvoudig een beslissende derde set uit het vuur.



In die derde set nam Ostapenko het initiatief. Vroeg in de set kwam ze op een 3-1 voorsprong. Bacsinszky knokte zich terug naar 3-3, maar de Letse hield het hoofd koel en liep uit naar 5-3. Haar tweede matchpoint verzilverde de jonge Ostapenko.



Het sprookje van de jeugdige Ostapenko blijft zo maar voortduren op het gravel in Parijs. De nummer 47 van de wereld won tot nu toe nooit een enkel WTA-toernooi. Haar beste prestatie tijdens een Grand Slam was tot dusver het bereiken van de derde ronde van de Australian Open begin dit jaar. Ostapenko maakt vooral indruk met haar harde forehands, waarmee ze zich kan meten met de mannen. In de finale treft de Letse zaterdag Simona Halep of Karolina Pliskova.