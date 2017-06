Ook favoriete Cibulkova uitgeschakeld op Rosmalen

Cibulkova was op het laatste moment aan de deelnemerslijst van het Nederlandse WTA-evenement toegevoegd, als vervangster van de zieke Agnieszka Radwanska. Ze bereikte eerder in Rosmalen al drie keer de kwart- en eenmaal de halve finale.

Bij 4-4 in de derde set plaatste Lottner de beslissende break. Vervolgens besliste ze de partij bij 40-15 op haar eerste matchpoint. Ze sprak van een van de grootste successen uit haar loopbaan. ,,Ik had niets te verliezen en heb alles gegeven. Het was simpelweg een kwestie van hard werken. Dat was het enige wat ik kon doen. Eerlijk gezegd ben ik zelf een beetje verbaasd dat het me is gelukt.''