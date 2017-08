Ook debutante Kerkhove uitgeschakeld op US Open

Na tien mislukte pogingen lukte het Kerkhove (met 25 jaar net zo oud als Kiki Bertens en Richel Hogenkamp, die maandag verloren) in New York voor het eerst om zich te kwalificeren voor een grand slam. Ze hoopte bij de loting een topspeelster te vermijden, zodat ze bij haar debuut op het hoogste niveau niet in één van de grote stadions hoefde te spelen. Die wens kwam uit, maar Cirstea – de nummer 54 van de wereld – was in een uur en een kwartier klaar met Kerkhove. Op Wimbledon had landgenote Bertens in de eerste ronde ook van Cirstea verloren.



Kerkhove werd in haar eerste opslagbeurt meteen gebroken en later nogmaals. In de tweede set kon ze de Roemeense beter bijbenen, maar werd ze evengoed twee keer gebroken. Zelf kreeg Kerkhove in de wedstrijd ook acht kansen om door de opslag van haar opponente te breken, maar die bleven allen onbenut.



Door haar drie zeges in het kwalificatietoernooi stijgt Kerkhove, die op Flushing Meadows geen coach bij zich had, wel op de wereldranglijst. Ze staat nu op plek 171. Ook kan ze zo’n 50 duizend dollar bij haar tot deze week verdiende prijzengeld van ongeveer 240 duizend dollar schrijven.