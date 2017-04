Noorse grensrechter door supporter met verf bespoten

Korfballers TOP blijven puntloos bij hervatting veldcompetitie

22 april KOOG AAN DE ZAAN - De korfballers van TOP zijn er niet in geslaagd om de eerste punten in de ereklasse binnen te halen. Bij de hervatting van de veldcompetitie gingen de Arnemuidenaren onderuit bij KZ. In Koog aan de Zaan hield de equipe van coach Arco Goedkoop stand tot aan de rust (9-9), maar verloor in het tweede bedrijf de grip. De nummer twee in ereklasse B won daardoor afgetekend met 27-18.