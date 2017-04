Nadal vakkundig naar kwartfinales in Barcelona

Bestuur Oostkapelle trekt de stekker uit het vrouwenvoetbal

12:28 OOSTKAPELLE - Nog twee wedstrijden en dan komt er een einde aan het vrouwenvoetbal in Oostkapelle. Het bestuur van de club heeft besloten om volgend seizoen geen vrouwenploeg meer in te schrijven bij de KNVB. Het aantal vrouwelijke leden is de afgelopen tijd dusdanig afgenomen dat het niet meer mogelijk is een representatief vrouwenteam op de been te brengen.