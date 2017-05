Nadal met hangen en wurgen voorbij Fognini

Nadal mocht een dag later dan gepland beginnen aan het evenement in Madrid om een oorinfectie verder te laten genezen. De nummer vier van de plaatsingslijst kreeg vervolgens een taaie tegenstander te verduren, want Fognini sloeg de ballen met scherp. De Italiaan verloor nipt de eerste set in een tiebreak, maar overklaste Nadal in de tweede set.