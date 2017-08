Nadal gebruikt Brisbane als voorbereiding op Australian Open

Spakenburg knikkert ADO'20 en Gert-Jan van Leiden uit de beker

19 augustus HEEMSKERK - Gert-Jan van Leiden is met zijn club ADO'20 uitgeschakeld in het toernooi om de KNVB-beker. De kersverse derdedivisionist uit het Noord-Hollandse Heemskerk verloor in eigen huis na strafschoppen van Spakenburg, dat ook uitkomt in de derde divisie.