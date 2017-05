Nadal blijft met toernooizege Madrid ongeslagen op gravel

Vijftien wedstrijden. Zo lang is het al geleden dat Nadal nog eens tegen een nederlaag aanliep. Op hardcourt was dat, in de finale in Miami tegen Roger Federer. Sindsdien heeft de gravelkoning enkel nog gewonnen. Bij de hoog aangeschreven toernooien van Monte Carlo (Masters) en Barcelona (ATP 500) zegevierde hij al, en nu dus ook in Madrid.



Maar de uitslag had vanavond net zo goed andersom kunnen zijn. In de eerste set braken de Spanjaard en de Oostenrijker elkaar namelijk over en weer en kreeg Nadal drie kansen om de set op de service van Thiem binnen te halen. Hij verzuimde dit te doen, waarna de tiebreak uitkomst moest bieden. Deze won hij - in een gevecht op zich - met 10-8.



In de tweede set kwam Nadal meteen snel uit de startblokken. Hij brak Thiem in diens eerste opslaggame en gaf zijn voorsprong daarna niet meer uit handen.



Het betekent voor de man uit Manacor alweer zijn vijfde titel bij het masterstoernooi van Madrid. Later deze maand start Nadal als gedoodverfde favoriet aan Roland Garros, waar hij opgaat voor zijn tiende titel. Eerder dit seizoen zegevierde de Spanjaard ook al voor de tiende keer bij de toernooien van Monte Carlo en Barcelona.