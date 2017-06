Murray soepel naar kwartfinale

Sterk optreden Mobach in eerste meerdaagse profkoers

4 juni LAVAL – Jarno Mobach is in het eindklassement van de Franse wedstrijd Boucles de la Mayenne op een keurige 31ste plaats geëindigd. Voor de achttienjarige renner van het Sunweb Development Team was de Franse rittenwedstrijd de eerste etappekoers tussen de profs.