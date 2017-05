Murray: Roland Garros kan zonder Sjarapova

blog Luctor’88 heeft de meeste cadeautjes gekregen

2 mei Luctor’88 won de laatste derby tegen Patrijzen in het zondagvoetbal. In het hol van de leeuw werd met 2-3 gewonnen in ’s-Heerenhoek. Niels Paardekooper van Patrijzen scoorde in de eerste helft in beide doelen! Zijn treffer in eigen doel was alweer het vijfde doelpunt dit seizoen dat Luctor’88 cadeau kreeg.