Murray na pijnlijk verlies: Wimbledon ga ik zo niet winnen

Terug van weggeweest: de Lezerstour! Stel nu je team samen

6:00 VLISSINGEN - Het wielerfeest is nog lang niet afgelopen. Na de historische Nederlandse prestatie in de Giro d’Italia richt de aandacht zich nu op de komende Ronde van Frankrijk. De grootste wielerwedstrijd, met de vertrouwde Lezerstour. De inschrijving is geopend.