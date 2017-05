Murray: Los zaak-Court op voor Australian Open

Groninger Hrustic dicht bij debuut met Australië

9:21 Ajdin Hrustic is een van de drie nieuwkomers in de Australische voetbalselectie die door bondscoach Ange Postecoglou is samengesteld voor het WK-kwalificatieduel met Saudi-Arabië van volgende week en de daaropvolgende Confederations Cup. De 20-jarige middenvelder van FC Groningen was ook in beeld bij Bosnië en Herzegovina, het geboorteland van zijn vader.