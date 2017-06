LIVE: Nadal gaat voor tiende eindzege Roland Garros

Head-to-head

Rafael Nadal en Stan Wawrinka speelden in de ATP Tour achttien keer tegen elkaar. De Spanjaard was vijftien keer de sterkste. De eerste keer dat de Zwitser Nadal versloeg was in de finale van de Australian Open in 2014 (6-3, 6-2, 3-6, 6-3). Wawrinka versloeg de beste gravelspeler aller tijden ook in 2015 in de kwartfinale van het toernooi in Rome en de kwartfinale van het (zaal)toernooi in Parijs. In de achttien ontmoetingen pakte Nadal 33 sets en Wawrinka zeven.