LIVE: Bierblikken naar scherm Museumplein na 2-0 voor United

Smitshoek blijkt een maatje te groot voor Kloetinge

23 mei KLOETINGE – Kloetinge is klaar in de nacompetitie. Al na vijf minuten stond de zaterdag-eersteklasser voor een hels karwei, als dat niet al voor aanvang het geval was, toen hoofdklasser Smitshoek een voorsprong nam. De thuisploeg moest winnen om zich te plaatsen voor de finale en deed dat niet: 1-2.