Lichaam Braziliaanse voetballegende Garrincha verdwenen

Op begraafplaats Raiz da Serra in Garrincha’s geboortedorp Pau Grande, zo’n 60 kilometer ten noorden van Rio de Janeiro, ligt nog een verweerde grafsteen met Garrincha’s naam erop. Maar zijn resten liggen niet meer in het graf. De administratie van de begraafplaats geeft in de Braziliaanse krant Extra toe niet te weten waar het lichaam van Garrincha wel is. ,,Zijn lichaam is jaren geleden opgegraven. Maar we hebben geen documentatie die zegt wat er vervolgens met Garrincha is gebeurd”, aldus Priscila Libério van het kerkhof. Rosangela Santos, één van Garrincha’s dochters, is ten einde raad: ,,Mijn vader verdiende dit niet.” Volgens João Rogoginsky, een neef van de voormalige dribbelaar, is het lichaam opgegraven omdat een ander familielid in het graf moest worden bijgezet. ,,Maar we hebben geen document ontvangen met de bevestiging daarvan.”