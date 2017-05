Lemoine derde Nederlandse in hoofdtoernooi Roland Garros

El Hattach mist return tegen Quick door een schorsing

16:26 VLISSINGEN - Hij was twee maanden afwezig vanwege zaalvoetbalverplichtingen in Indonesië, maar afgelopen zondag maakte Khalid El Hattach zijn rentree voor VC Vlissingen. In het duel met Jong FC Den Bosch kreeg de middenvelder meteen een gele kaart en ook donderdag tegen Quick kreeg El Hattach er één. Daardoor ontbreekt hij zondag in de return tegen Quick, waarin promotie naar de derde divisie op het spel staat.