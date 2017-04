LeBron en co verslikken zich in Hawks

Zeven Zeeuwse koplopers gaan de finale

7 april VLISSINGEN - De finale dient zich langzaamaan aan in het Zeeuwse amateurvoetbal. In het zaterdagvoetbal proberen momenteel zes Zeeuwse clubs hun koppositie naar de eindstreep te brengen, in het zondagvoetbal is er één Zeeuwse koploper.