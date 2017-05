Kuyt: Ik heb contacten en kan mensen binden

Contacten

,,Ik denk dat ik het allebei zou kunnen'', zegt Kuyt. ,,En ik verwacht dat ik het allebei leuk vind. Ik wil ervaren wat het beste bij mij past. De laatste jaren heeft Martin van Geel mij al bij veel dingen betrokken. Samen met de club heb ik Steven Berghuis kunnen overtuigen voor Feyenoord te kiezen. Tonny Vilhena tekende gelukkig bij, ik had een prima band met hem en zijn vader. Ik ben blij dat er voor beide partijen een perfecte oplossing is gekomen. Feyenoord kwam zelf met de naam Brad Jones toen Kenneth Vermeer geblesseerd raakte. Ik kende Brad uiteraard goed en heb met hem gesproken. Ik ben blij dat ik de kwaliteit heb om bepaalde mensen te verbinden en dat ik over heel veel contacten beschik in de voetballerij.''



Cornervlag

Op de valreep de allerlaatste vraag voor de voetballer Dirk Kuyt. Zijn manier van juichen zondag kende veel overeenkomsten met toen hij zijn laatste goal voor FC Utrecht maakte. Het shirt uit en naar de cornervlag. Was dit een hint richting zijn afscheid, zoals veel fans dachten? ,,Ik kon me dat juichen na die goal bij Utrecht helemaal niet meer herinneren'', zegt Kuyt. ,,Het was puur omdat Rick Karsdorp had gezegd dat ik mijn shirt moest uittrekken als ik zou scoren. Maar na die goal na veertig seconden leek me dat iets te vroeg. De 3-0 was er wel een mooi moment voor."