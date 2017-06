Kuerten ontvangt ring op 'zijn' gravelbaan in Parijs

column Voetbalgala

10 juni Waarom krijgen mensen een goed gevoel als ze naar voetbalwedstrijden, naar concerten of naar festivals gaan? Ik denk, omdat ze hopen op een gevoel van euforie, omdat ze willen juichen bij een doelpunt, omdat ze mee willen zingen of willen dansen. Ontspanning heet dat en dat komt vooral ook doordat we in zulke situaties met gelijkgestemden zijn. Zoals donderdagavond bij het Zeeuwse Voetbal Gala in CineCity, waar de sfeer prima was.