Kraker tussen goede bekenden in Allianz Arena

blog Recordnederlaag Kloetinge met perspectief

6:53 In de eerste klasse C van het zaterdagvoetbal wordt toegewerkt naar een ongekende apotheose. De clubs in de top 6 hebben aflopend van nummer 1 tot nummer 6 allemaal één punt minder. Kloetinge is nog altijd de koploper in dit trapje naar onderen, ondanks de recordnederlaag bij SHO.