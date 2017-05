'Knie Zlatan zo sterk dat artsen hem na zijn carrière terugwillen voor onderzoek'

Goes kampt met 'mo­ti­va­tie­pro­bleem­'

20:48 OSS - Met de nacompetitie om promotie af te dingen in het vooruitzicht, heeft Goes zichzelf geen goede dienst bewezen. De zondag-eersteklasser ging op bezoek bij TOP met 2-1-onderuit. Trainer John Karelse stak de hand in eigen boezem. ,,Ik heb de spelersgroep niet scherp kunnen krijgen.”