Klitsjko wil bedenktijd na nederlaag tegen Joshua

,,Geef me een paar dagen of weken om na te denken'', zei Klitsjko vanuit de ring in het midden van het beroemde stadion, dat vol zat met 90.000 toeschouwers. De Oekraïner leek de overhand te hebben in het gevecht om de wereldtitel bij de zwaargewichten, maar raakte het initiatief volledig kwijt in de elfde ronde. Klitsjko werd tot twee keer toe tegen de grond geslagen door de ontketende Joshua, waarna de scheidsrechter de partij beëindigde.