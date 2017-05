Kiki Bertens overtuigt in Neurenberg

Bertens moest even haar draai vinden in een eerste set met veel breaks aan beide kanten. De 25-jarige Wateringse greep haar kans op een 6-5-voorsprong en pakte de set. In de tweede set nam de nummer negentien van de wereldranglijst op 2-1 een break voorsprong en toen was de tegenstand van de Duitse nummer 70 gebroken. Op 5-2 sloeg ze op haar eerste matchpoint meteen toe.



In de kwartfinales neemt Bertens het op tegen de als vijfde geplaatste Amerikaanse Alison Riske. Die was de Belgische Kirsten Flipkens in drie sets de baas.