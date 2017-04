Juventus kan wraak nemen voor verloren finale van 2015

Knieblessure houdt Jarno Mobach uit de ZLM tour

10 april VLISSINGEN - Jarno Mobach doet zaterdag door een knieblessure niet mee aan de ZLM tour. Dat is maandag in overleg met Mobach zelf, zijn ploeg Sunweb en bondscoach Peter Zijerveld besloten. Mobach was één van de zes Nederlanders die door Zijerveld was geselecteerd om mee te doen aan de wedstrijd voor renners tot 23 jaar.