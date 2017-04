ITF schorst Nastase na wangedrag bij Fed Cup

Vlissingen houdt koers naar nacompetitie

16:01 VLISSINGEN - Vlissingen blijft op twee fronten meestrijden na de 2-0-thuiszege zondag tegen Nuenen in de hoofdklasse. De nacompetitie blijft in zicht en woensdag speelt de ploeg van trainer Ruud Pennings in de halve finale van de districtsbeker tegen Hoek.