Ireen van den Assem valt haar zus na veertien maanden huilend op het veld in de armen

Sabine van den Assem verhuisde ruim een jaar geleden naar Australië om bij haar vriend Russell Ford (ex-Bloemendaal) te gaan wonen. Al die tijd hadden de zussen elkaar niet gezien, maar voor het EK hockey waar haar zus Ireen aan meedoet, kwam Sabine terug.



Na afloop van het duel rende Sabine vanwege de tribunes naar beneden om even later haar zus in de armen te vallen. ,,Het was bizar. Een heel mooi moment'', zei Ireen van den Assem tegen Hockey.nl. Of het verhaal nog mooier kan? Ja, want Ireen scoorde ook nog eens: ,,'Die was voor jou', zei ik tegen haar.''



Ireen legde ook uit waarom het zo'n speciaal moment was toen ze haar zus kon knuffelen. ,,Ik heb 20 jaar met haar samengewoond en nu heb ik haar 14 maanden niet gezien. We zijn altijd hecht geweest.''