Hogenkamp, Rus en Lemoine verder in kwalificatie Parijs

Oud-finaliste Halep moet vrezen voor Roland Garros

14:41 Simona Halep ontbreekt komende week mogelijk op Roland Garros. De Roemeense tennisster heeft zondag in de finale in Rome een scheurtje in haar rechterenkel opgelopen. Artsen schatten de kans dat ze op tijd fit is voor het Franse grandslamtoernooi in op vijftig procent, meldt Halep vandaag op Instagram.