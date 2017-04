Hogenkamp naar finale in Tunis

Hogenkamp rekende in twee sets af met de Hongaarse, die als 'lucky loser' was toegelaten tot het hoofdtoernooi in de hoofdstad van Tunesië: 7-6 (4) 6-1.

De Nederlandse tennisster treft in de eindstrijd Lina Gjortsjeska uit Macedonië. Die had bijna twee uur nodig om de Kroatische Petra Martic in de halve finales te verslaan: 3-6 6-4 6-4.