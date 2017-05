Hogenkamp blij met debuut op Roland Garros: Deze ontbrak nog

Door Mark van Steenbergen

Hogenkamp stond in 2015 al op de Australian Open en het gras van Wimbledon en schopte het in 2016 tot de tweede ronde van de US Open, maar de Achterhoekse deed nog nooit mee aan het hoofdtoernooi van Roland Garros. ,,Deze ontbrak inderdaad nog op mijn lijstje, ik was nooit verder gekomen dan de tweede kwalificatieronde. Ik ben heel blij dat ik het nu gehaald heb'', zei een tevreden Hogenkamp.

Hoogste notering

Hogenkamp keerde begin dit jaar terug van een polsblessure en verkeert sindsdien in grootse vorm. Zo won ze eind april een ITF-toernooi in Tunesië, afgelopen week was Hogenkamp iedereen de baas in het Franse Saint-Gaudens en klom ze naar de 105de plek op de wereldranglijst. ,,Mijn hoogste notering ooit. Een paar maanden geleden had ik niet durven dromen dat ik op dit moment zo ver was. Mijn doel is om de top-100 te bereiken, dat kan na Roland Garros zomaar het geval zijn.''