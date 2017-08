Hockeysters Oranje na twee zeges al naar halve finale op EK

Eindzeges in Hardloop3Daagse zijn voor Harmes en Van den Berg

20 augustus DOMBURG - Het was nog behoorlijk kil, zondagochtend bij de start van etappe drie van de Hardloop3Daagse in Domburg. Veel deelnemers klaagden over rubberen benen maar in de loop van de 25 kilometer trok dat gevoel wel weg. Voor Erwin Harmes was het even slikken dat Remy Vasseur, vorig jaar winnaar van de driedaagse, zich had afgemeld. ,,Ik wilde het rustig aan doen en bij Remy blijven”, liet hij vooraf weten.