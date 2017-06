Halep overleeft matchpoint en bereikt halve finale in Parijs

Djokovic treurt: Zoveel maanden zonder titel, dat is nieuw voor mij

16:22 Novak Djokovic vond de zege van Dominic Thiem in de kwartfinale van Roland Garros dik verdiend. ,,Hij was absoluut de betere speler vandaag en maakte het me moeilijk met zijn snelle spel'', zei de titelverdediger, nadat de Oostenrijker hem met duidelijke cijfers uitschakelde: 7-6 (5) 6-3 6-0.