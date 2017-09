Haase en Middelkoop naar derde ronde US Open

Carreno stopt stuntende debutant Shapovalov op US Open

21:21 Pablo Carreno Busta heeft voor de eerste keer in zijn loopbaan de kwartfinales bereikt van de US Open. De als twaalfde geplaatste Spaanse tennisser was in drie spannende sets te sterk voor de 18-jarige Canadees Denis Shapovalov: 7-6 (2), 7-6 (4) en 7-6 (3).