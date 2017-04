Groot feest in Arnhem na bekerwinst Vitesse

In Arnhem wordt vanavond massaal feest gevierd na de bekerwinst van Vitesse. Honderden voetballiefhebbers waren op de Markt bijeengekomen om de wedstrijd live vanaf een scherm te zien.

Toen het eindsignaal in de Rotterdamse Kuip klonk en Vitesse met 2-0 van AZ had gewonnen, barstte het feest bij de thuisblijvers op de Markt in de Gelderse hoofdstad los.

'Het dak gaat eraf'

Ook op de Korenmarkt, het uitgaanscentrum dat wordt omzoomd door kroegen en (eet)café's, was het meteen een dolle boel. ,,Het dak gaat eraf'', meldde café De Schoof aan de telefoon en dat is ook meteen zo ongeveer het enige dat nog te verstaan was vanuit de luid zingende en hossende kroeg. Café Arnhem meldt een uitgelaten sfeer en verwacht dat er goede zaken worden gedaan en dat diverse kroegen langer open zullen blijven.

Maandag om 20.00 uur worden de spelers van Vitesse officieel gehuldigd op de Markt. Voorafgaande aan de huldiging is er een tour door de stad.