Golden State ongeslagen naar laatste vier in NBA

Zeeuws trio plaatst zich voor EK mountainbike in Italië

8 mei LONDEN - Zoë Mulder en de broers Tim en Mick van Dijke hebben zich voor het Europees kampioenschap mountainbike in Italië geplaatst. Het Zeeuwse trio stelde hun EK-ticket veilig tijdens de Juniorcup in Hadleigh Park in Londen.