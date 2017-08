Federer: Winst op de US Open zou vrij bizar zijn

Kerkhove favoriet in eerste partij jubileum-Grand Slam

16:28 NEW YORK - Tennisster Lesley Kerkhove neemt het in de eerste ronde van de kwalificaties van de US Open, het Grand Slamtoernooi in New York, op tegen de Slowaakse Chantal Skamlova. De Zierikzeese speelt dinsdagavond om 19.00 uur (Nederlandse tijd) de eerste partij op court 15.