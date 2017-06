Favoriete Konta verliest finale Nottingham, titel voor Vekic

Rillandia winnaar gedevalueerde Reimerswaalcup

17:55 WAARDE - De elfde editie van de Reimerswaalcup is gewonnen door Rillandia. De zaterdag-derdeklasser toonde zich in Waarde de sterkste. Het won van zowel Waarde, Yerseke als Krabbendijke. Rillandia is de opvolger van Yerseke, dat in zowel 2015 als in 2016 het toernooi op haar naam schreef.