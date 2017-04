Extra graveltoernooi voor Murray in Barcelona

Voor Vlissingen is topper misschien niet laatste ontmoeting met Nuenen

8:00 VLISSINGEN - Het duel tussen de zondag-hoofdklassers Vlissingen en RKSV Nuenen is komend weekend een ware topper, maar mogelijk treffen beide clubs elkaar later dit seizoen nog een keer. Beide clubs zitten namelijk nog in het toernooi om de districtsbeker.