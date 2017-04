Eto’o: Guardiola liet ons voor CL-finale Gladiator kijken

De Nooijer niet toegelaten tot KNVB-cursus: 'Ik heb gelijk gemaild'

26 april VLISSINGEN - Bij de vernieuwde opleiding Coach Betaald Voetbal is er geen plaats voor Dennis de Nooijer (48) vrij. De oud-prof behaalde niet de benodigde 80 punten en moet daardoor plaatsnemen in de wachtkamer. De Nooijer baalt, maar blijft niet hangen in teleurstelling. ,,Ik wil weten waarom ik het niet heb gehaald en wil daar weer van leren.’’