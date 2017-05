Ergernis over rol van Nastase in Madrid

Kloetinge grijpt naast kampioenschap ondanks zege in topper

13 mei KLOETINGE – In de eerste klasse C van het zaterdagvoetbal heeft Kloetinge naast de titel gegrepen. Doordat Rijsoord op bezoek bij Nieuw-Lekkerland nauwelijks in de problemen kwam, was Kloetinge kansloos voor het kampioenschap.