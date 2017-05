Drie punten meer dan welkom voor Sparta

column De schaar

6 mei Dominique, kom eens even hier.'' De training lag heel even stil en de rest van onze ploeg wist dan al wat er ging komen. Dominique moest een schaarbeweging voordoen en het liefst zelfs een paar dubbele scharen. Daarna moesten wij dan hetzelfde doen. Schijntrap met rechts, in mijn geval dan, daarna de bal snel met de buitenkant van de linkervoet meenemen. Het waren vaak vaste ingrediënten tijdens onze trainingen bij de C's en B's. De focus lag op de techniek en dan met name op het uit kunnen spelen van een tegenstander.