Drie Nederlanders in actie op eerste dag van US Open

Hoek in eerste ronde KNVB beker aan oude bekende gekoppeld

0:05 HOEK - Hoofdklasser Hoek is in de eerste ronde van de KNVB beker aan FC Lisse gekoppeld. De ploeg uit de Bollenstreek, die tegenwoordig in de tweede divisie uitkomt, is een oude bekende van Hoek. Beide clubs troffen elkaar in het verleden veelvuldig op het hoogste amateurniveau. De laatste ontmoetingen dateren van het seizoen 2014-2015. In de topklasse verloor Hoek de uitwedstrijd met 2-0 maar won de thuiswedstrijd met 3-0.