Doelman gaat los na goals Nigeria

VideoIkechukwu Ezenwa is al even de vaste doelman van Nigeria. Maar de manier waarop hij gisteravond de vier goals van zijn land vierde tidjens het WK-kwalificatieduel met Kameroen (4-0) was ook in het Godswill Akpabio International-stadion van Uyo nog nooit vertoond.