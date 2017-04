Dode ratten op het veld bij Deense topper

blog Treedt Vosmeer in de voetsporen van Corn Boys?

7:11 Vosmeer crashte zaterdag in de derby tegen Smerdiek. Voor het eerst in het zaterdagdagvoetbal incasseerde de ploeg een nederlaag met dubbele cijfers: 10-0. Die verliespartij past wel in het beeld van Vosmeers seizoen, want dat is er geen om goud omrand in de annalen op te nemen.