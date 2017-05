Djokovic alsnog snel klaar met Del Potro op volle dag

Bendsneyder start op negende plek bij GP van Frankrijk

14:05 Bo Bendsneyder vertrekt morgen vanaf de negende startpositie in de Grote Prijs van Frankrijk in de Moto3. Dat is een aanzienlijk betere plek dan de 24ste startpositie die de KTM-coureur twee weken geleden bezette bij de GP van Spanje. Toen haalde hij verrassend genoeg wel zijn eerste WK-punten door als elfde te finishen.