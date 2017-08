Del Potro vlot door in drie sets

Tolhoek laat zich voor het eerst in een kopgroep zien in Vuelta

18:55 VLISSINGEN - Antwan Tolhoek heeft zich in de elfde etappe van de Ronde van Spanje voor het eerst in een kopgroep laten zien. De wielrenner uit Yerseke haalde het met zijn dertien medevluchters echter niet tot de streep in Observatorio Astronómico de Calar Alto. Hij zat niet in een van de kopgroepen die de eindstreep mogen halen, iets waar hij eerder deze week in de PZC over sprak.