De onzichtbare krachten van Roland Garros

Dat er bij een groot evenement als Roland Garros honderden, nee duizenden, mensen aan te pas komen om alles in goede banen te leiden, zal geen verrassing zijn. Net als vorig jaar is de beveiliging op en rond het park enorm. Taxi’s met spelers rijden af en aan, ook logisch. De lijnrechters en ballenjongens komen bij elke partij in beeld. En dat de glazen met bier en cola voor al die dorstige toeschouwers niet uit zichzelf vollopen, begrijpt u ook.



Maar er is ook een heel leger aan mensen die hier op het park werk doen waar de gemiddelde tv-kijker geen idee van heeft. Ik pik er een paar uit.



Rechts van mij, op de perstribune op het Centre Court, zitten twee ‘scorekeepers’ van IBM. Ze doen nét even wat meer dan 15-0 of deuce intoetsen. De één heeft een kastje in haar hand met twaalf knopjes. De ander tikt driftig met een dun pennetje op een scherm. Iedere slag die Novak Djokovic en Diego Schwartzman doen wordt live ‘getagd’. Forehand of backhand, in of uit, winner of onnodige fout. Maar er wordt ook bijgehouden of de service op het lichaam wordt geslagen, door het midden of naar buiten. Op de app van Roland Garros levert dat in de ‘slam tracker’ tal van interessante statistieken op. Al is het wel voor de echte liefhebber.



Eén verdieping lager zit het ‘Bureau des interview’. Onder de bezielende leiding van Nick (walkie talkie in de ene hand, telefoon in de ander, headset in het oor) worden hier alle persconferenties gepland door een team van zo’n man of tien. Hoe laat komt Rafael Nadal? In welke zaal zetten we de coach van David Goffin? Een operatie van militaire precisie, want ook spelers uit het dubbel en gemengd dubbel worden gretig aangevraagd door journalisten uit hun land.



Bij de persconferenties in zaal 1 en 2 zitten altijd twee dames, ik heb er dit toernooi nog geen heren gezien, die live en woord voor woord meetikken met de vragen en antwoorden. De transcripties zijn kort na afloop beschikbaar voor de pers. Er wordt niet gewerkt met gewone computers, maar met speciale apparaatjes die sneller woorden maakt dan ze worden uitgesproken.



Roland Garros loopt elk jaar weer als een trein. Met dank aan al die stille krachten op de achtergrond.